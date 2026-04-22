Bilecik Valisi Sözer'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Güncelleme:
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sözer, mesajında, TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümünün ve 23 Nisan'ın gurur ve coşkuyla kutlanacağını belirtti.

TBMM'nin "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" anlayışıyla, tarihte müstesna bir yer edindiğini vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen bu anlamlı gün sadece milletimiz için değil, tüm dünya çocukları için de barışın, sevginin ve kardeşliğin sembolüdür. Bu yönüyle 23 Nisan, geleceğimize duyduğumuz güvenin en güçlü ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA / Atahan Gezer
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu kez dev bir indirim geliyor
Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı

Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı
Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
2 savaş uçağının çarpıştığı kazanın nedeni açıklandı: Pilotların fotoğraf çekmesi

Akılalmaz ihmal! Fotoğraf çekerken savaş uçakları çarpıştı
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu kez dev bir indirim geliyor
Metroda çekilen fotoğraf tartışma yarattı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Usta oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti

Türk sinemasının acı kaybı! Bir ustayı daha kaybettik