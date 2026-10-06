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Bilecik Valisi Sözer başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda kent genelindeki güvenlik çalışmaları değerlendirildi. Valiliğin yeni binasındaki toplantıda asayiş, terörle mücadele, göç, kaçakçılık ve okul güvenliği ele alındı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in başkanlığında İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı düzenlendi.

Valiliğin yeni binasında düzenlenen toplantıda, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda asayiş, terörle mücadele, mali ve organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele, trafik tedbirleri ile okul güvenliği konuları kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıya, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
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