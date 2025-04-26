Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kazım Karabekir'in Kızı Timsal Karabekir'i Ağırladı
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 'Şark Fatihi' unvanıyla anılan Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'i makamında kabul ederek, Milli Mücadele dönemindeki hatıraları konuştu.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Şark Fatihi" ünvanıyla anılan, Milli Mücadele döneminde özellikle Doğu Anadolu'da gösterdiği kahramanlıklarla bilinen asker ve devlet adamı Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'i makamında kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, Karabekir'le Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktaları ile babasının Kurtuluş Savaşı'na dair hatıralarını konuştu.
Bilecik'in Milli Mücadele'deki öneminin vurgulandığı ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel