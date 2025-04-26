İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

Papa son yolculuğuna uğurlandı, bundan sonraki süreç hayli ilginç
İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

Otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kazım Karabekir'in Kızı Timsal Karabekir'i Ağırladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kazım Karabekir'in Kızı Timsal Karabekir'i Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 'Şark Fatihi' unvanıyla anılan Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'i makamında kabul ederek, Milli Mücadele dönemindeki hatıraları konuştu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Şark Fatihi" ünvanıyla anılan, Milli Mücadele döneminde özellikle Doğu Anadolu'da gösterdiği kahramanlıklarla bilinen asker ve devlet adamı Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'i makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, Karabekir'le Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktaları ile babasının Kurtuluş Savaşı'na dair hatıralarını konuştu.

Bilecik'in Milli Mücadele'deki öneminin vurgulandığı ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.