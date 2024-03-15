Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Sarıdayı köyünde iftar programına katıldı
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesi Sarıdayı köyünde geleneksel olarak yapılan iftar programına katıldı. Vali Aygöl, köydeki yetkililer ve köylülerle bir araya gelerek ihtiyaç ve beklentileri dinledi. Ayrıca, terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Sedat Çakır'ın annesi Refiye Çakır'la da görüştü.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesi Sarıdayı köyünde yıllardır ramazan aylarında her akşam köy meydanında geleneksel olarak yapılan iftar programına katıldı.
Vali Aygöl'ü köyde, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, İl Özel İdaresi Yol Su Müdürü Samet Büyükkurt, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Pulat, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tekelioğlu ve teşkilatı, Köy Muhtarı Nizamettin Eryılmaz, çevre köylerin muhtarları ile köylüler karşıladı.
İftarın ardından köy kahvesinde Sarıdayı köylüleriyle sohbet eden Aygöl, ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.
Vali Aygöl, 1989 yılında terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sedat Çakır'ın annesi Refiye Çakır'la görüştü.