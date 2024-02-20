Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BİL-EN programı kapsamında okulu ziyaret etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında Pelitözü Şehit Münir Kopuk İlkokulu ve Ortaokuluna ziyarette bulundu.

Vali Aygöl'ü ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile Okul Müdürü Ahmet Mercan karşıladı.

Ziyarette, BİL-EN çerçevesinde kentteki okullarda uygulanan kitap okuma etkinliğine katılan Aygöl, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Aygöl, yaptığı açıklamada, çalışmaları arasında eğitim en ön sırada yer aldığını belirtti.

Eğitime verilen önemin Türkiye'nin geleceği anlamına geldiğini vurgulayan Aygöl, "Bunun için de 'mutlu öğrenci, mutlu öğretmen ve mutlu okul' mottosuyla yola çıkmış bulunmaktayız." ifadesini kullandı.