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Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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Bilecik'in Osmaneli ve Bozüyük ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ve Bozüyük ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

O.F.İ. (45) yönetimindeki 16 SSF 12 plakalı otomobil, Osmaneli- Bilecik kara yolunun Selçik köyü mevkisinde sürücünün park halinde bulunan Y.H'ya ait 16 BOA 601 plakalı otomobile çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, park halindeki otomobil sürücüsü Y.H. ile M.H. (21) yaralandı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bozüyük-Kütahya kara yolunun Akpınar köyü yakınlarında E.K. (31) idaresindeki 34 KME 709 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan M.A'nın (64) kullandığı 11 DT 624 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan G.U. (27) yaralandı.

Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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