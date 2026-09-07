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Bilecik ve Bozüyük'te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik ve Bozüyük'te trafik kazası: 2 yaralı
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Bilecik'in Osmangazi Tüneli mevkisinde bir otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu sürücü yaralandı, hastanede tedavisi sürüyor. Bozüyük'te Akpınar köyü yakınlarında ise bir otomobilin devrilmesiyle araçtaki bir kişi yaralandı; hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Bilecik ve Bozüyük ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Taha S. (22) yönetimindeki 16 BDF 359 plakalı otomobil, Bilecik-Eskişehir kara yolunun Osmangazi Tüneli mevkisinde Cihan S. (44) idaresindeki 54 ALD 939 plakalı traktöre arkadan çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bozüyük ilçesi İnönü-Bozüyük kara yolunun Akpınar köyü mevkisinde İsmail D. (36) idaresindeki 10 AEJ 01 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Kazada, araçta bulunan Emiş D. (69) yaralandı.

Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA
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