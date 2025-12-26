Haberler

Fabrikada yangın paniği! 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Bilecik'te bir tekstil fabrikasında çıkan baca yangınında 3 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'te tekstil fabrikasında çıkan baca yangınında dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Yangın ise ekipler tarafından söndürüldü.

Bilecik'te korku dolu anlar yaşandı. Hürriyet Mahallesi 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. Cadde'deki bir tekstil fabrikasının baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

3 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Alevlerin yükselmesiyle yangın söndürme sistemi devreye girerken fabrikanın içi dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilendiği belirlenen 3 işçi ise sağlık ekiplerince tedbir amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel
