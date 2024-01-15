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Bilecik'te Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için saygı duruşu yapıldı

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Bilecik'te bulunan okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Merkez 700. Yıl İlk ve Ortaokulu öğrencileri, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol da, Edebali Ortaokulu'nda öğrencilerle birlikte saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyarak, şehitleri andı.

Bilecik'te okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Merkez 700. Yıl İlk ve Ortaokulu öğrencileri, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol da, Edebali Ortaokulu'nda öğrencilerle birlikte saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyarak, şehitleri andı.

Kaynak: AA / Güncel

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