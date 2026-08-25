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Bilecik'te Otobüs Yangını Korkuttu

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Bilecik'te yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyele söndürüldü.

Bilecik'te yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyele söndürüldü.

A.R.Ş. (56) yönetimindeki 26 ADH 052 plakalı yolcu otobüsü, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Kurtköy köyü mevkisinde otobüsün motor kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek, ihbarda bulundu. Yolculardan F.K. ise inerken ayak bileğini burkması sonucu hafif yaralandı.

Kaynak: AA
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