Bilecik'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın Çıktı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir evin bacasına yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda hasar tespit etmek üzere yetkililer inceleme yaptı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki bir evde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Burçalık köyünde H.Y'ye ait 2 katlı ahşap evin bacasına yıldırım isabet etti.

Evde çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammed Mustafa Kara ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, hasara neden olan yangının meydana geldiği evde incelemede bulundu.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
