Bilecik'te yapılacak adalet binasının ihalesi yarın gerçekleştirilecek

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilecik'te yapılacak yeni adalet binasının ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini duyurarak, binanın modern ve depreme dayanıklı olacağını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilecik'te yapılacak adalet binasının ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, adalet hizmetlerinin sunumunun kalitesini artırmak için adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda Bilecik Adalet Binasının yapım ihalesini yarın gerçekleştireceklerini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Adalet binamız, 22 bin 100 metrekare kullanım alanı, Bodrum, zemin ve 4 kat, 45 hakim ve Cumhuriyet Savcısı odası, 19 duruşma salonu, 100 kişilik toplantı ve konferans salonu, 200 araçlık otoparktan oluşacak. Depreme dayanıklı, modern, teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı Bilecik Adalet Binamızın şimdiden şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
