Bilecik'te yaya geçitlerinde denetim yapıldı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde trafik polislerince yaya geçitlerinde denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 12 farklı okulun yaya geçitlerinde dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) destekli 36 personelin katılımıyla denetim faaliyetleri gerçekleştirdi.

Ekipler, sürücü, öğrenci ve velilere, yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkının yayalara ait olduğu konusunda bilgilendirmede bulundu.

Ekipler, sürücülere emniyet kemeri, seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmeme, hız sınırına uyma ve yayaların geçiş üstünlüğünü hatırlatan bilgilendirmeler yaptı.

Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlayan ekipler araçları dronla izleyip, sürücülerin kurallara uyup uymadığını havadan ve KGYS'den de takip etti.

Çalışmayı sahada denetleyen Kaymakam Ahmet Naci Helvacı ve İlçe Emniyet Müdürü Özgür Nihat Dönmez, sürücü ve yayalarla sohbet etti.

Kaynak: AA