Bilecik'te Yankesicilik Zanlıları Tutuklandı

Bilecik'te, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki pazar yerine giden 2 vatandaş, alışveriş yaptıkları sırada ceplerini kontrol ettiklerinde toplam 3 bin 650 liranın olmadığını fark ederek, polise ihbarda bulundu.

Bunun üzerine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlılara ait otomobilin, pazar yerinin otoparkında park halinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen H.B, G.B.D. ve A.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan ve birçok suçtan kayıtları bulunduğu belirlenen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.