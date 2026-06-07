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Bilecik'te yağmur ve şükür duası yapıldı

Bilecik'te yağmur ve şükür duası yapıldı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Güde, Nazifpaşa ve Bahçesultan köylerinde düzenlenen yağmur ve şükür duasına çok sayıda kişi katıldı. Etkinlikte pilav ikramı yapılırken, Kaymakam, Belediye Başkanı ve diğer protokol üyeleri de hazır bulundu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yağmur ve şükür duası gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Güde, Nazifpaşa ve Bahçesultan köylerinden çok sayıda kişi, yağmur ve şükür dualarını okudu.

Çevre köylerden ve ilçe merkezinden de katılımcıların olduğu etkinlikte pilav ikramı yapıldı.

Etkinliğe Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, muhtarlar ve köylüler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
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