Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı yakalandı
Bozüyük ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla bir miktar uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılara yönelik yasal işlemler başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamalarda, şüphelendikleri kişilerin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, 2 şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ile aparat ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan