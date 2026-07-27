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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Bilecik'te, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ikamet, iki araç ve iki şahsın üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 2 zanlının üzerinde ve ikamet ile araçlarda muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve 2 adet aparat ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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