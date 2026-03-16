Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Bilecik ve Bozüyük ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde bulundurdukları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bilecik ve Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada, şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve sentetik uyuşturucu ile 2 adet aparat ele geçirildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri de şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.

Aramada, şüphelilerin üzerinde sentetik hap ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı

Savaş şiddetleniyor: 3 şehre eş zamanlı saldırı başlatıldı
Adriana Lima'nın ideal erkek için boy kriteri tartışma yarattı

Erkek için boy kriteri tartışma yarattı
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
Murat Ülker sektörden çekiliyor! Satış için protokol imzalandı

Murat Ülker sektörden çekiliyor! Dev fabrika satışta
İsrailli kadın askerlerden olay paylaşım

Orduları kara harekatı başlatırken bunların haline bakın
Adriana Lima'nın ideal erkek için boy kriteri tartışma yarattı

Erkek için boy kriteri tartışma yarattı
Fenerbahçe'de Kerem ve Tedesco arasındaki bağlar koptu

İpler tamamen koptu!
Saç örme videosu ile gündeme gelen hemşire, Amedspor maçında kendinden geçti

Bu kadını tanıyabildiniz mi? Amedspor maçında kendinden geçti