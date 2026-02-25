Haberler

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen çalışmalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ile 3 aparat ele geçirildi. Polis operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
