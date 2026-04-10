Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Bilecik ve Bozüyük ilçesinde yapılan narkotik uygulamalarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Üzerlerinde uyuşturucu ve ecza hap bulunan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada, şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile öğütücü ele geçirildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri de şüphelendikleri kişilerin üzerinde arama yaptı.

Aramada, şüphelilerin üzerinde sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
