Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada, şüphelendikleri 3 kişinin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve sentetik uyuşturucu ile aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.