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Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunduran zanlı yakalandı

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Bilecik’te polis ekiplerince şüpheli bir kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik'te, üzerinde uyuşturucu bulunduran şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı çalışmalarda şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, zanlının üzerinde muhtelif miktarda uyuşturucu ile aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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