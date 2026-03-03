Haberler

Bilecik'te üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı

Bozüyük ilçesinde düzenlenen uygulama sonrasında, üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı. Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Büro Amirliğince, kent merkezinde yaptığı uygulamada, şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
Haberler.com
500

