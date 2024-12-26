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Bilecik'te 'Türkiye Yüzyılı' Konferansı Düzenlendi

Bilecik'te 'Türkiye Yüzyılı' Konferansı Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, 'Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Kariyer Gelişiminde Stratejik İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele' konusunu ele aldı.

Bilecik'te, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı tarafından "Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Kariyer Gelişiminde Stratejik İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele" konulu konferans verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu'nda, üniversitenin Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünce organize edilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gölbaşı, buradaki sunumunda, kamu diplomasisinin uluslararası ilişkilerdeki rolüne dikkati çekti.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonunun iletişim alanındaki yansımalarını ele alan Gölbaşı, daha sonra "stratejik iletişim" kavramına değindi, bu yaklaşımın bireylerin ve toplumların bilgiye erişiminde sağladığı dönüşüme işaret etti.

Gölbaşı, kariyer gelişimi ve dezenformasyonla mücadelenin bu kapsamdaki yerinin altını çizdi.

"Dezenformasyonla mücadele" konusunda da Gölbaşı, dijital çağdaki bilgi kirliliğinin bireyler ve kurumlar üzerindeki etkilerine ilişkin örnekler aktardı.

İletişim Uzman Yardımcısı Onur Ayberk Genç'in İletişim Başkanlığındaki kariyer imkanlarına yönelik söyleşisiyle devam eden program, İİBF Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu tarafından Gölbaşı'ya teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.

Konferansa, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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