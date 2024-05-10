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Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, Tepebaşı Kavşağı'nda motosiklet ile motorlu bisiklet çarpıştı. Kazada motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tepebaşı Kavşağı'ndan sanayi istikametine seyreden Mert B. idaresindeki 11 ABT 180 plakalı motosiklet, Eski Belediye Kavşağı'nda Eray B'nin kullandığı 11 ABV 409 plakalı motorlu bisikletle çarpıştı.

Kazada, motorlu bisikletin sürücüsü Eray B. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Tepebaşı Bilecik trafik Yaşam Güncel Haberler

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