Pazaryeri'nde motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafikkaza sonucunda bir motosiklet devrildi. Sürücü E.Ç. ve yolcu eşi K.Ç. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
E.Ç. idaresindeki 11 EC 004 plakalı motosiklet, Arapdede köyü kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesin sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi K.Ç. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavi edildi.
Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel