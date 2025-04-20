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Bilecik'te Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Bilecik'te Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 65 yaşındaki sürücü Himmet K., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobiliyle refüje çarparak devrildi. Hafif yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Himmet K. (65), idaresindeki 26 ACU 266 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güzergahta bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
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