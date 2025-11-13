Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
Bilecik-Osmaneli kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan şahıslar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
T.D.Ş. (18) idaresindeki 34 PB 9055 plakalı otomobil, Bilecik- Osmaneli kara yolunun Gülümbe rampalarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.K. (21), M.H.Y. (21) ve B.İ. (21) ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel