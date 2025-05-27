Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hasan D, yönetimindeki 11 ACL 518 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı mevkisinde Furkan K, idaresindeki 11 ACB 025 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yan yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Hasan D, Bertuğ G. ve Eren P, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Usta müzisyen İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlanıyor

İlhan Şeşen'e veda! Eşinin sözleri cenaze törenine damga vurdu
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
Olaylı maç sonrası TFF'den ilk açıklama: Hükmene doğru giden bir süreç var

Olaylı maç sonrası TFF'den ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.