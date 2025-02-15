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Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Bilecik'te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkıp, refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İsmail B. idaresindeki 11 ABV 570 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli kara yolu Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Daha sonra aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan İbrahim B. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel
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