Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Bilecik'te bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bilecik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaraladı.

Alınan bilgilere göre, L.A. idaresindeki 11 EL 670 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi ile Necmettin Şener Caddesi kesişiminde G.Ö. yönetimindeki 11 BB 814 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü G.Ö, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel
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