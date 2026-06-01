Haberler

Bilecik'teki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in merkez ilçesi ile Bozüyük ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 1'i çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Ağır yaralanan çocuk Eskişehir’e sevk edilirken, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Bilecik ile Bozüyük ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

S.Ö. (66) yönetimindeki 11 ACH 149 plakalı otomobil, merkez Deresakarı köyü mevkisinde seyir halinde iken aniden yola çıkan A.B'ye (5) çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan yaralı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Bozüyük ilçesinde de Bozüyük-İnegöl kara yolu Çaydere mevkisinde Y.S.O. idaresindeki 17 ACS 875 plakalı otomobil, A.Y'nın (19) kullandığı 11 SC 055 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan S.Y. (22) yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Osmaneli ilçesinde de Osmaneli-İznik kara yolu Çerkeşli köyü mevkisinde D.D'nin (25) kullandığı 44 AFE 865 plakalı motosikletin devrilmesi sonucu, sürücü yaralandı.

Osmaneli ilçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim

Netanyahu'dan ülkenin başkentine saldırı talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakatlanan oyuncuyu taşıyan ambulans, başka bir futbolcuya çarptı

Dün geceye damga vuran olay
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar

Dünya Kupası için aldığı karar çok konuşulur
Yılmaz Morgül'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım

"Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım"
Belediyenin sevilen yüzünü ecel sokakta yakaladı

Belediyenin sevilen yüzünü ecel sokakta yakaladı
ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler

Dünyaya rezil olduk! Konser sonrası bindiği takside kabusu yaşadı
Güney Kore'de savunma sanayi tesisindeki patlamada 5 kişi öldü

Güney Kore'de savunma sanayi tesisindeki patlama: 5 kişi öldü
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten hamle! İsrail tarihi kaleyi ele geçirdi

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten hamle! Tarihi kaleyi ele geçirdiler