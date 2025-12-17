Bilecik'te tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çarşı Mahallesi Saraycık Kavşağı yol ayrımında, arıza nedeniyle yol kenarında park halindeki M.V. (48) idaresindeki tıra, A.H. (69) yönetimindeki 11 AAT 693 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki Yusuf Yetim'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontroll???????ü olarak sağlandı.