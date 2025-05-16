Bilecik'te Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Bilecik'in Vezirhan beldesinde seyir halindeki bir tır, devrilerek Karasu Deresi'ne düştü. Tırın sürücüsü Yusuf Aydın olay yerinde yaşamını yitirdi.
Bilecik'in Vezirhan beldesinde dereye devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
D-650 kara yolu Sakarya istikametinde seyreden Yusuf Aydın (34) idaresindeki 34 DPR 250 plakalı tır, Taşköprü mevkisi yakınlarında, yol kenarından geçen Karasu Deresi'ne devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Aydın'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, tırın dereden çekiciyle kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel