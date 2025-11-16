Bilecik'te Tır Devrildi: 1 Yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Murat Y. (32) idaresindeki 34 MNC 258 plakalı domates yüklü çekici tır, Bilecik-Sakarya kara yolunun Seliçik köyü İçmeler mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi bariyerlere çarpması sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.