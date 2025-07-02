Bilecik'te Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in İnhisar ilçesinde Çayköy Karadere mevkisinde çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, nar bahçelerine sıçramadan söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çayköy Karadere mevkisinde tarımsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede nar bahçelerine sıçrayan alevlere müdahale eden ekipler, yangını seralara sıçramadan kontrol altına aldı.

Kaymakam İrem Ayşegül Çetin ve İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan da yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Pazarda büyük rezillik! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Pazarda büyük rezillik! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
60 yaşındaki adamı '2 saattir bir balık tutamadın' diyerek dövdü, denize attı

60 yaşındaki adamı "Bir balık tutamadın" diyerek dövdü, denize attı
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır

Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur

Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.