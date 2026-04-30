Haberler

Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü, kültürel varlıklarının korunması ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışma kapsamında Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte M.K'ye ait 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 35 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ile 2 adet dedektör, 2 adet metal arama çubuğu, kurusıkıdan bozma tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Söğüt Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

