Bilecik'te Suriyeli Genç Sokak Ortasında Bıçaklanarak Öldürüldü

Bilecik'te 19 yaşındaki Suriye uyruklu Mahmud El-Hüseyin, sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Olayın zanlısı arkadaşı Fırat Y. gözaltına alındı.

BİLECİK'te Suriye uyruklu Mahmud El-Hüseyin'in (19), sokak ortasında bıçaklanmış cesedi bulundu. Hüseyin'i öldürdüğü belirlenen arkadaşı Fırat Y. (18) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Suriye uyruklu Mahmud El-Hüseyin, gece yarısı Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi yakınlarındaki Kent Ormanı yakınlarında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından başlatılan araştırmada şüphelinin Mahmud El-Hüseyin'in arkadaşı olan Fırat Y. olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Fırat Y., işlemlerinin ardından elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Fırat Y.'nin ifadesinde, arkadaşı Mahmud El-Hüseyin'e ailevi sorunlarından bahsettiği, bu duruma kayıtsız kalması üzerine de aralarında çıkan tartışmada bıçaklayıp öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

