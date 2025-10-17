Bilecik'te Seyir Halindeyken Devrilen Tır Alev Alev Yandı
Bilecik-Eskişehir kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolündeki tır, tarlaya devrildi. Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale gelirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'te seyir halindeyken tarlaya devrilen tır yandı.
O.K. (58) idaresindeki 07 GCA 91 plakalı tır, Bilecik- Eskişehir kara yolunun Örenköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Bir süre sonra yanmaya başlayan tırı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tırdan çıkartılan yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
