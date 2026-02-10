Haberler

Bilecik'te seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı

Güncelleme:
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangın sonucu bir hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi. Yangın, Dikenliboğaz mevkisinde meydana geldi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

K.K, idaresindeki 11 RC 097 plakalı hafriyat kamyonu, Bilecik- Gölpazarı kara yolunun Karaağaç köyü Dikenliboğaz mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
