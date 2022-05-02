Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

GÖLPAZARI, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Z.T. (32) idaresindeki 11 AAV 105 plakalı otomobil, Bayat köy yolunda şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Z.T. ile H.T. (49) ve M.T. (68) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından yaralılardan M.T. Bilecik Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.