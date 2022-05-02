Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

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Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - Zafer Özuğur - Güncel
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Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

GÖLPAZARI, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Z.T. (32) idaresindeki 11 AAV 105 plakalı otomobil, Bayat köy yolunda şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Z.T. ile H.T. (49) ve M.T. (68) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından yaralılardan M.T. Bilecik Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

AA / Zafer Özuğur - Güncel

Gölpazarı, Otomobil, Bilecik, Güncel, Haberler

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