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Bilecik'te protokol bayramlaştı

AA - Harun Reşit Kaymaz - Güncel
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Bilecik'te protokol bayramlaştı

Bilecik'te Valilik tarafından düzenlenen programda protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te Valilik tarafından düzenlenen programda protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Valilik'te gerçekleştirilen programa, Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaş katıldı

Vali Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, sağlık ve mutluluk içerisinde Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Tarihi Hükümet Konağı'nda geçmişle bugünü bağlayan güzel mekanda bayramı birlikte idrak ediyoruz. Milletimize daha nice sağlık, sıhhat içerisinde kavuşturmasını diliyorum." dedi.

AA / Harun Reşit Kaymaz - Güncel

Ramazan Bayramı, Milletvekili, Selim Yağcı, Bilecik, Güncel, Haberler

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