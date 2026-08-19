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Bozüyük'te karavan devrildi: 1 yaralı

Bozüyük'te karavan devrildi: 1 yaralı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, pikabın çektiği karavanın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, pikabın çektiği karavanın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

S.Ş. (25) idaresindeki 06 ADS 722 plakalı pikabın çektiği karavan, Bilecik-Eskişehir kara yolu Poyra köyü yakınlarında savruldu.

Savrulma sonucu pikaba bağlı karavan devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü S.Ş, ambulansla kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, karavanın ve pikabın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA
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