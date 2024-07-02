Bilecik'te Panelvan Takla Attı: 3 Kişi Yaralandı
Bilecik Merkez istikametinden Yenişehir istikametine seyir halinde olan panelvan, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve 2 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan panelvandaki 3 kişi yaralandı.
Bilecik Merkez istikametinden Yenişehir istikametine seyir halinde olan Salim K. idaresindeki 16 PU 280 plakalı panelvan, sürücüsünün kontrolünden çıkıp savruldu.
Takla atıp yol kenarındaki tarlaya giren araçtaki sürücü Salim K. ile yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.