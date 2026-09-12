Bilecik'te otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Bilecik'te otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bilecik'te otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ahmet B. yönetimindeki 16 BT 140 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli-Sakarya kara yolu Şeyh Edebali Üniversitesi Kavşağı'nda emniyet şeridinde duraklama yapan 11 ACG 771 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ve beraberindeki E.A. ve A.Y, yaralandı.
Araç içinde sıkışan Ahmet B, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet B'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.