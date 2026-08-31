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Bozüyük'te Otomobil Geyiğe Çarptı: Hayvan Telef Oldu

Bozüyük'te Otomobil Geyiğe Çarptı: Hayvan Telef Oldu
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük-Tavşanlı kara yolunda bir otomobil geyiğe çarptı. Kazada geyik telef oldu. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, hayvanı bölgeden kaldırdı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu.

İbrahim K, idaresindeki 26 RA 938 plakalı otomobil, Bozüyük-Tavşanlı kara yolunda geyiğe çarptı.

Sürücünün durumu bildirmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozüyük Şubesi ekipleri sevk edildi.

Telef olduğu belirlenen geyik, ekiplerce bölgeden alındı.

Kaynak: AA
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