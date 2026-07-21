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Bilecik'te otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Bilecik-Eskişehir kara yolunda bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçta hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Bilecik'te otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

B.C.G. idaresindeki 41 BCS 192 plakalı otomobil, Bilecik-Eskişehir kara yolunun Küplü köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol alınıp söndürülen yangında, otomobilde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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