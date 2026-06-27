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Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Bilecik-İnegöl kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ormanlık alana devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'te, otomobilin ormanlık alana devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

H.Ç. (49) yönetimindeki 07 GV 743 plakalı otomobil, merkez Bilecik-İnegöl kara yolunun Dereşemsettin köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilden ekiplerce çıkarılan sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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