Bilecik'te motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay Selimiye köyü yakınlarında gerçekleşti. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye sevk edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

E.Y. yönetimindeki 34 HD 9974 plakalı otomobil, Selimiye köyü yakınlarında V.D'nin kullandığı 34 GOB 008 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
500

