Bilecik'te otomobil göle uçtu: 3 ölü, 2 yaralı (2)

ÖLENLERDEN İKİSİ ANNE VE OĞLUBilecik'in Gölpazarı ilçesinde göle uçan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin kimliği belli oldu.

ÖLENLERDEN İKİSİ ANNE VE OĞLU

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde göle uçan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin kimliği belli oldu. Ölenlerin Derya Nur Mete (24) ile 5 yaşındaki oğlu Yüksel Berk Mete olduğu tespit edildi. Diğer kişinin kimlik tespiti sürüyor.