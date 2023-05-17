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Bilecik'te otomobil göle uçtu: 3 ölü, 2 yaralı (2)

Bilecik'te otomobil göle uçtu: 3 ölü, 2 yaralı (2)

Güncel Haberler

ÖLENLERDEN İKİSİ ANNE VE OĞLUBilecik'in Gölpazarı ilçesinde göle uçan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin kimliği belli oldu.

ÖLENLERDEN İKİSİ ANNE VE OĞLU

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde göle uçan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin kimliği belli oldu. Ölenlerin Derya Nur Mete (24) ile 5 yaşındaki oğlu Yüksel Berk Mete olduğu tespit edildi. Diğer kişinin kimlik tespiti sürüyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gölpazarı Bilecik Güncel Haberler

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